Доработка сайта на Битрикс24

Веб-программированиеЗавершен5 заявок297 просмотров
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Необходимо доработать сайт на Битрикс24: https://prostirpodiy.com 

Мы создали верстку нового дизайна карточки залов, например: http://hallnow.com.ua/kiev-konferents-zal-na-60-cholovik-na-podoli/ 

Необходимо связать личный кабинет владельцев зала с данными, что выводятся на сайте. Более точное ТЗ отправлю в личку исполнителю.

4 года назад
o_shcherb
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$50
22 дня
Выполнил основную часть работы, но заболел и не смог продолжить в установленные сроки. Пришлось подключить другого специалиста. Несмотря на температуру - был на коммуникации и передал все наработки новому разработчику, помогал разобраться как всё реализовано.
Спасибо Александру за интересный проект. Постоянно на связи, подробное описание технического задания. Легко вести диалог и очень порядочный и терпеливый человек. Спасибо, рекомендую.