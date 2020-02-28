Вёрстка проект + WEbGL, vue.js, barba.js и им подобные

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки258 просмотров
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Должны быть работ WEbGL, vue.js, barba.js и им подобные

4 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад