Обновление Miscosoft Dynamics CRM

Нужен специалист по Miscosoft Dynamics CRM для миграции Dynamics 2013 с частного сервера в облако Miscosoft Dynamics 365.

Текущая система значительно кастомизирована через внешние скрипты, и новые сущности. Например есть правила параметров расчета скидок цен на товары для клиентов и график прихода грузов (shipments).

Как правила доработка выглядит так: часть доработок реализована через web-ресурсы с вызовом внешних скриптов (как правило на php с прямым обращением в БД в MS SQL).

Часть из этих скриптов общается с 1С через вызов web-сервисов 1С (есть и обмен заказами с 1С на схожем принципе).

Часть совмещает прямую работу в БД с вызовами API MS CRM, например копирование товара (создание пустого товара от имени пользователя СРМ, нажавшего кнопку, средствами самой СРМ и дальнейшим копированием в новый товар свойств из исходного напрямую в БД).

Плагины практически не используются – 99,9% кастомизаций сделана подобным образом, т.к. настройкой занимался программист со знанием рнр, но без опыта работы с плагинами Dynamics.

Миграция системы в облако должна быть выполнена на 100% встроенными плагинами, чтобы все последующие обновления проходили без переписывания кода.