Ускорить PHP код Osclass и настроить кеширование

Есть несколько заданий для фронтенд девелопера с хорошим знанием javascript. При этом изменять HTML структуру нельзя, все изменения должны быть только в JS/CSS: 1) Пофиксить скрипт меню, хувер на декстопе, на клик на мобильных; 2) Доработать скрипт ...