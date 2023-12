Ускорить PHP код Osclass и настроить кеширование

Было: if (strlen($foo)

Стало: if (!isset($foo{5})) { echo «Foo is too short»; }

Вызов isset() быстрее, чем strlen() потому, что, в отличие от strlen(), isset() — не функция, а языковая конструкция. За счёт этого isset() не имеет практически никаких накладных расходов на определение длины строки.