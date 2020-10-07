Онлайн форма для такси, с применением Яндекс карты или гугл

Отличный исполнитель! Искала на разных биржах, кто сделает мое специфическое задание и оказалось, что специалистов сильных у нас очень мало. В итоге: Не на одной бирже не смогли сделать мое задание , повезло, что наткнулась на Дмитрия. Дмитрий сильный специалист, который сможет сделать любой сложности функционал. Осталась очень довольна!