Исправить сайт на PHP самопис

Веб-программированиеЗавершен5 заявок295 просмотров
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Есть сайт знакомств, самопис. Нужно исправить ошибки. Ошибки в ТЗ.

Сайт стоит на VDS

PHPСайт на PHP
4 года назад
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Mario2002
Роман 
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
2 дня
WMZ
Адекватный исполнитель. Все по теме, все работает.
Хорошее ТЗ, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Рекомендую!