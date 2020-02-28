Установить на сервере прграмму

ускорить работу импортера товаров PHP Import XML
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть прога которая работает на обычном стационарном компе авторизация по логину и паролю, мне нужно на сервере развернуть виртуалку и поставить этот скрипт туда чтобы свой комп постоянно включенным не был. Программа открывается просто как обычный файл , прога называете xbot это бот для торговли типо
Сколько будет стоить?
- Похожие заказы
- $3Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
ускорить PHP код Osclass и настроить кеширование - версия 3.7.0. Согласно статье: 40 советов по оптимизации вашего PHP-кода[list][*][url=https://habr.com/ru/hub/php/]PHP[/url][/list]Всем доброго времени суток. Перевод заметки "[url=http://reinholdweber.com/?p=3]40 Tips for optimizing your php code[/url]". Автор — [url=http://reinholdweber.com/]Reinhold Weber[/url]. [list=1][*]Если метод может быть статическим, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Отображение на моём сайте: несколько полей для ввода данных (данные вводит зашедший на сайт посетитель) и кнопка "Рассчитать". При нажатии кнопки скрипт: 1) используя введённые пользователем данные заходит на несколько конкретно указанных сайта (адреса страниц неизменны и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт знакомств, самопис. Нужно исправить ошибки. Ошибки в ТЗ. Сайт стоит на VDSЗавершен4 года назад
Форма по дизайну отрисована, надо только подключить функционал. Сайт на который надо установить форму на Wordpress. ТЗ внутриЗавершен3 года назад
Есть несколько заданий для фронтенд девелопера с хорошим знанием javascript. При этом изменять HTML структуру нельзя, все изменения должны быть только в JS/CSS: 1) Пофиксить скрипт меню, хувер на декстопе, на клик на мобильных; 2) Доработать скрипт ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист по Miscosoft Dynamics CRM для миграции Dynamics 2013 с частного сервера в облако Miscosoft Dynamics 365. Текущая система значительно кастомизирована через внешние скрипты, и новые сущности. Например есть правила параметров расчета скидок цен на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать сайт на Битрикс24: [url=https://prostirpodiy.com/]https://prostirpodiy.com[/url] Мы создали верстку нового дизайна карточки залов, например: [url=http://hallnow.com.ua/kiev-konferents-zal-na-60-cholovik-na-podoli/]http://hallnow.com.ua/kiev-konferents-zal-na-60-cholovik-na-podoli/[/url] Необходимо связать личный кабинет владельцев зала с данными, что выводятся на сайте. Более точное ТЗ отправлю в личку исполнителю.Завершен3 года назад
Должны быть работ WEbGL, vue.js, barba.js и им подобныеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
1) В личном кабинете отображаются объявления, сделать их сортировку, чтобы вверху отображались более новые объявления, а внизу старые (по дате добавления) 2) Если имеется к примеру 10 обычных объявлений в личном кабинете, можно 10 поднять вверх ...Завершен4 года назад