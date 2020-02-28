Установить на сервере прграмму

У меня есть прога которая работает на обычном стационарном компе авторизация по логину и паролю, мне нужно на сервере развернуть виртуалку и поставить этот скрипт туда чтобы свой комп постоянно включенным не был. Программа открывается просто как обычный файл , прога называете xbot это бот для торговли типо

Сколько будет стоить?