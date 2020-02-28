Установить на сервере прграмму

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки213 просмотров
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У меня есть прога которая работает на обычном стационарном компе авторизация по логину и паролю, мне нужно на сервере развернуть виртуалку и поставить этот скрипт туда чтобы свой комп постоянно включенным не был. Программа открывается просто как обычный файл , прога называете xbot это бот для торговли типо

Сколько будет стоить?

4 года назад
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Максим 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-4)