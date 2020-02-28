Сравнению цены услуги с нескольких сайтов

Отображение на моём сайте: несколько полей для ввода данных (данные вводит зашедший на сайт посетитель) и кнопка "Рассчитать".

При нажатии кнопки скрипт:

1) используя введённые пользователем данные заходит на несколько конкретно указанных сайта (адреса страниц неизменны и прописываются в скрипте)

2) подставляет данные в похожие поля похож﻿их форм

3) собирает рассчитанные цены на этих сайтах

4) используя заранее указанный параметр в теле скрипта (коэффициент), скрипт считает новую цену и выводит её на моём сайте.

Простыми словами: нужно сравнение цен на услугу с сайтов конкурентов и предложение цены потенциальному заказчику ниже самой низкой (коэффициент)

Скрипт желательно на Java.

Сайт есть, нужен просто блок.

Разметку блока настроим сами.

Предлагайте цену.