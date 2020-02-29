Парсинг сайтов

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок241 просмотр
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Задача состоит их нескольких:

1. Store

Примеры урлов: вкладка retailmenot-url

По заданному списку урлов выпарсить

1.1. Название магазина

1.2. Название файла лого - обычно называются как домен+ "-coupons.jpg" например kohls.com-coupons.jpg

1.3. Выкачать сами лого и положить их в архив

2. Выпарсить title, meta description сайтов из вкладки store-url

ВАЖНО - должны вытаскиваться англоязычные версии сайтов. Тоесть использовать US vpn или proxy.

Финальный результат

Заполненная табличка как во вкладке final-result + архив с лого.

Оставляйте пожалуйста срок и цену в заявке.

Желательно выполнение сегодня, там просто.

Оплата постфактум: приват24, яндекс деньги или безопасная сделка.

4 года назад
yoora
Юрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад