Сделать сортировку категорий как в боковом меню

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок212 просмотров
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Сайт на простеньком php

сайт: https://remontpro.pro/

Например вот здесь http://prntscr.com/qpt8gn категории по центру не совпадают с категориями слева - нужно, чтобы совпадали.

4 года назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад