Скопировать сайт

Необходимо сделать блок для Битрикс 24 сайты. Задача блока - получать каждый день курс валют с сайта нбрб, добавлять к официальному курсу определенный % и публиковать этот курс на моем сайте. Интересуют такие курсы USD - BYN USD ...
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