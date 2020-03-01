Создание непростого бота

Нужен бот, который будет взаимодействовать между сайтом (форумом) и Telegram.Телеграм бот присылает сообщение о том, что на форуме вышла новая статья и предлагает нам на неё ответить, мы отвечаем ему в сообщениях наш ответ на тему и он оставляет это же сообщение на форуме.

P.S. Форум пытается защищаться от ботов, тем самым требуя cookie файлы. Что будет в дальнейшем неизвестно, поэтому потребуется поддержка в случаи необходимости от создателя софта :)

Форум: https://vk.cc/aahmMk

Пример данного бота: https://vk.cc/aqi8cm

https://vk.cc/aqi8VP