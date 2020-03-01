Бот телеграмм

Надо будет дописать сайт selfwebinar.com (разработка на вешем сервере), уже есть бэкенд, и там есть функции регистрации юзера и др. что поменять. сейчас на сайте есть функции "показывать только сайт только тем, кто согласился на геолокацию". ...
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Возможности Бота для чата:
- Приветствие
- Проверка заданий
- Фильтр комментариев
- Самостоятельная настройка бота
- Возможность иметь в чате активности ВИПов
- Тайм-аут между ссылками
- Тайм-аут между ссылками для ВИПов
- Настраиваемый антиспам в чате
- Автоудаление сообщений бота из чата активности
- Блок Инстаграм постов с закрытыми комментариями
- Разблокировка участников чата активности админом
- Контроль инстаграм-аккаунтов
- Ссылка на инстаграм аккаунт вместо ссылки на пост
- Контроль ссылок с одного аккаунта в Инстаграм
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