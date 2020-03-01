Бот телеграмм

Возможности Бота для чата:

Приветствие

Проверка заданий

Фильтр комментариев

Самостоятельная настройка бота

Возможность иметь в чате активности ВИПов

Тайм-аут между ссылками

Тайм-аут между ссылками для ВИПов

Настраиваемый антиспам в чате

Автоудаление сообщений бота из чата активности

Блок Инстаграм постов с закрытыми комментариями

Разблокировка участников чата активности админом

Контроль инстаграм-аккаунтов

Ссылка на инстаграм аккаунт вместо ссылки на пост

Контроль ссылок с одного аккаунта в Инстаграм

Чат Бот может приветствовать новых участников в чате активности. Админ может написать любое приветствие.Бот для чата активности сам проверяет выполнение участниками заданий и делает это круглосуточно. Возможна моментальная проверка и отложенная, например, на 15 минут. 5 постов вверх или все посты за 12 часов вверх, без разницы, бот настраивается под любые правила чата активности в телеграме.Можно настроить любые требования к комментариям на инстаграм постах - любое количество слов и любое количество букв.Админ самостоятельно может настраивать бота в своем чате активности.Админов и ВИПов чат бот пропускает без проверки активности.Настраивается под любые правила чата активности.Участник чата может выложить только 1 ссылку на инстаграм пост в сутки, либо повторную ссылку только через 12 часов после его последней ссылки, либо только через 5 чужих ссылок, и тд.Если ВИПы в вашем чате активности могут выкладывать только 1 ссылку на инстаграм пост в сутки например, чат бот будет это отслеживать и контролировать.Эту функцию можно включить по желанию.Полный антиспам - бот будет моментально удалять из чата активности все, что не содержит ссылки на пост в инстаграм - реклама, ссылки на другие чаты и простое общение участников в чате. Неполный антиспам - бот будет удалять только ссылки на другие чаты активности и различные сайты.Бот может удалять свои сообщения из чата активности через определенное время.Также бот удаляет свои предупреждения участникам чата, когда они все выполнят.Если участник скинул в чат активности ссылку с заданием, а потом закрыл комментарии на своём посте. То бот удалит эту ссылку из своей базы, чтобы другие участники чата активности не ждали пока этот участник снова откроет комментарии.Администратор сможет сам разблокировать участников чата активности, которых заблокировал бот, командой /unblock.При отложенной проверке, если участник чата активности не выполнил задания - бот блокирует не только телеграм аккаунт в чате, но и инстаграм аккаунт. При попытке отправить ссылку на инстаграм пост заблокированного аккаунта с другого аккаунта в телеграм, бот удалит ссылку.Если участник присылает в чат активности ссылку на инстаграм аккаунт, а не на пост, то бот ее удалит и предупредит участника о том, что ы чат нужно отправлять ссылку на пост.Таймаут в чате активности срабатывает не только на аккаунт в телеграме, но и на аккаунт в Инстаграм. Если участник чата попытается выложить ссылку с того же инстаграм аккаунта или использует команду "!!ник" того же аккаунта, что есть выше, то бот удалит эту ссылку из чата активности.