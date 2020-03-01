Бот телеграмм

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Возможности Бота для чата:

  • Приветствие
Чат Бот может приветствовать новых участников в чате активности. Админ может написать любое приветствие.
  • Проверка заданий
Бот для чата активности сам проверяет выполнение участниками заданий и делает это круглосуточно. Возможна моментальная проверка и отложенная, например, на 15 минут. 5 постов вверх или все посты за 12 часов вверх, без разницы, бот настраивается под любые правила чата активности в телеграме.
  • Фильтр комментариев
Можно настроить любые требования к комментариям на инстаграм постах - любое количество слов и любое количество букв.
  • Самостоятельная настройка бота
Админ самостоятельно может настраивать бота в своем чате активности.
  • Возможность иметь в чате активности ВИПов
Админов и ВИПов чат бот пропускает без проверки активности.
  • Тайм-аут между ссылками
Настраивается под любые правила чата активности.Участник чата может выложить только 1 ссылку на инстаграм пост в сутки, либо повторную ссылку только через 12 часов после его последней ссылки, либо только через 5 чужих ссылок, и тд.
  • Тайм-аут между ссылками для ВИПов
Если ВИПы в вашем чате активности могут выкладывать только 1 ссылку на инстаграм пост в сутки например, чат бот будет это отслеживать и контролировать.
  • Настраиваемый антиспам в чате
Эту функцию можно включить по желанию.Полный антиспам - бот будет моментально удалять из чата активности все, что не содержит ссылки на пост в инстаграм - реклама, ссылки на другие чаты и простое общение участников в чате. Неполный антиспам - бот будет удалять только ссылки на другие чаты активности и различные сайты.
  • Автоудаление сообщений бота из чата активности
Бот может удалять свои сообщения из чата активности через определенное время.Также бот удаляет свои предупреждения участникам чата, когда они все выполнят.
  • Блок Инстаграм постов с закрытыми комментариями
Если участник скинул в чат активности ссылку с заданием, а потом закрыл комментарии на своём посте. То бот удалит эту ссылку из своей базы, чтобы другие участники чата активности не ждали пока этот участник снова откроет комментарии.
  • Разблокировка участников чата активности админом
Администратор сможет сам разблокировать участников чата активности, которых заблокировал бот, командой /unblock.
  • Контроль инстаграм-аккаунтов
При отложенной проверке, если участник чата активности не выполнил задания - бот блокирует не только телеграм аккаунт в чате, но и инстаграм аккаунт. При попытке отправить ссылку на инстаграм пост заблокированного аккаунта с другого аккаунта в телеграм, бот удалит ссылку.
  • Ссылка на инстаграм аккаунт вместо ссылки на пост
Если участник присылает в чат активности ссылку на инстаграм аккаунт, а не на пост, то бот ее удалит и предупредит участника о том, что ы чат нужно отправлять ссылку на пост.
  • Контроль ссылок с одного аккаунта в Инстаграм
Таймаут в чате активности срабатывает не только на аккаунт в телеграме, но и на аккаунт в Инстаграм. Если участник чата попытается выложить ссылку с того же инстаграм аккаунта или использует команду "!!ник" того же аккаунта, что есть выше, то бот удалит эту ссылку из чата активности. 
4 года назад
guest_15830561277825
4 года в сервисе
Был
4 года назад