Разместить ссылку Каталог в верхнее меню

$5
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок315 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: https://ortho-ural.ru/

Последовательность должна быть следующая:

4 года назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Добавать к сайту на джумле функции

    $250

    Надо будет дописать сайт selfwebinar.com (разработка на вешем сервере), уже есть бэкенд, и там есть функции регистрации юзера и др. что поменять. сейчас на сайте есть функции "показывать только сайт только тем, кто согласился на геолокацию". ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подправить выгрузку yml

    Имеется  действующий интернет-магазин на Opencart. Установлен модуль выгрузки на яндекс маркет. Из интернет-магазина выгружаются не все товары на Яндекс маркет; порядка половины товаров (около 70) не попадают в выгрузку, хотя категории отмечены для выгрузки. Необходимо ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Натянуть функционал на готову верстку сайта

    Добрый день. Есть верстка сайта и необходимый функционал который надо сделать (разные готовые CMS не подходят. Сайт должен быть самопис). Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing Интересует сроки и цена.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание непростого бота

    Нужен бот, который будет взаимодействовать между сайтом (форумом) и Telegram.Телеграм бот присылает сообщение о том, что на форуме вышла новая статья и предлагает нам на неё ответить, мы отвечаем ему в сообщениях наш ответ на ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот телеграмм

    Возможности Бота для чата:[list=1][*]Приветствие[/list]Чат Бот может приветствовать новых участников в чате активности. Админ может написать любое приветствие.[list=1][*]Проверка заданий[/list]Бот для чата активности сам проверяет выполнение участниками заданий и делает это круглосуточно. Возможна моментальная проверка и отложенная, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить код веб-сервиса на java, перестал работать.

    У нас веб-сервис для обработки онлайн-обменников. Программист исчез в армию, никаких инструкций не оставил, к сожалению, нужен специалист по java кто может разобраться в причине, что сервис перестал работать и ее исправить.  Выдает GET /BestChange/page?param=getLIstOfCoupleValuts HTTP/1.1" ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать сайт

    $10

    [url=http://favoritauto.by/]http://favoritauto.by/ [/url] Скопировать, ( разделы не все) настроить форму обратной связи и изменить серебрянный вид на оранжево черный  За сегодня

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Блок курса валют битрикс24 сайты

    Необходимо сделать блок для Битрикс 24 сайты. Задача блока - получать каждый день курс валют с сайта нбрб, добавлять к официальному курсу определенный % и публиковать этот курс на моем сайте. Интересуют такие курсы  USD - BYN USD ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция товаров из магазина поставщика через API

    Доброго времени суток! Нужна интеграция товаров в мой интернет-магазин (WordPress) из магазина поставщика с помощью API (ключи имеются) со следующими функциями: 1. Выгрузка товара на сайт. 2. Поиск товара по артикулу. 3. Показ товара с нашей ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад