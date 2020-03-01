Разместить ссылку Каталог в верхнее меню

Надо будет дописать сайт selfwebinar.com (разработка на вешем сервере), уже есть бэкенд, и там есть функции регистрации юзера и др. что поменять. сейчас на сайте есть функции "показывать только сайт только тем, кто согласился на геолокацию". ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: https://ortho-ural.ru/
Последовательность должна быть следующая:
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