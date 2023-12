Доработки по сайту

Вот еще задачи по сайту, оцените пожалуйста по стоимости и срокам:

1) Чтобы привлекать пользователя купить ВИП, отправлять на емайл сообщение при истечении его срока ВИП (к примеру за 1 час до истечения срока), чтобы он обновил статус ВИП (это только для тех, кто размещал объявление от зарегистрированного пользователя, т.е. у кого имеется личный кабинет). В этом может проблема быть, так как неизвестно активный ли емэил или нет. Сейчас нет системы подтверждения емэила на сайте. Нужно что-то придумать по этому поводу.

2) Рассылки на сайте в Админ панели (Email Рассылка) не корректно работают, пробовал отправить. Там запустил рассылку из личного кабинета, одно и то же письмо пришло раз 5 на почту и рассылка никак не останавливалась. Пришлось удалить рассылку. Нужно проверить работу и настроить.

3) Некоторые пользователи жалуются, не могут разместить объявление. На 3 шагу после капчи нажимают на сохранить и выходит ошибка whoops looks like something went wrong(я вроде по логам посмотрел, там присутствуют несколько ошибок, нужно проверить, прикрепил файл с ошибками error.log)

4) Сейчас на сайте в админ панели имеется раздел "Черный Список Номеров", я туда периодически заношу номера телефонов, которые не должны размещаться на сайте. Там если номер прописан, его уже нельзя указать в объявлении. Но народ умудряется обходить эту блокировку, к примеру: номер телефона: 89689763001а люди в объявлении пишут 89689763ОО1 и все нормально размещается. Нужно подумать, как от этой проблемы избавиться.