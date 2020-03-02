Доработка на Опенкарт 3

От вас нужно: Понимание принципов ООП и MVC Стек технологий: PHP7, Mysql, JS, JQuery, HTML5, CSS3, Codeigniter, GIT Если все выше есть - просто откликнитесь, я вам ТЗ с доступами для оценки вышлю. P.S. Студии и посредники не нужны, ...
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Добрый день
На сайте http://sillankzma.temp.swtest.ru (опенкарт 3) нужно:
• добавить возможность подбора трактора в мобильной версии, как на garden-shop.ru/ (форма из нескольких шагов с отправкой заявки)
• сделать вывод товаров в 2 колонки на мобильной версии
Интересует бюджетный вариант, просьба указывать телеграм для связи
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