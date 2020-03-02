Переделать сайт на MODX evo из одностраничника в многостраничный

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки190 просмотров
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Переделать сайт на MODX evo из одностраничника в многостраничный

MODX
4 года назад
zzzz400zzzz102
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
wolf91
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$50
12 дней
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