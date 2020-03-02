Переделать сайт на MODX evo из одностраничника в многостраничный

Вот еще задачи по сайту, оцените пожалуйста по стоимости и срокам: 1) Чтобы привлекать пользователя купить ВИП, отправлять на емайл сообщение при истечении его срока ВИП (к примеру за 1 час до истечения срока), чтобы он ...