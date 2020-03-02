Нужен программист Codeigniter сделать ТЗ и есть еще работа другая

От вас нужно:

Понимание принципов ООП и MVC

Стек технологий: PHP7, Mysql, JS, JQuery, HTML5, CSS3, Codeigniter, GIT

Если все выше есть - просто откликнитесь, я вам ТЗ с доступами для оценки вышлю.

P.S. Студии и посредники не нужны, заявка только для фрилансеров