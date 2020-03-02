Написать скрипт

От вас нужно: Понимание принципов ООП и MVC Стек технологий: PHP7, Mysql, JS, JQuery, HTML5, CSS3, Codeigniter, GIT Если все выше есть - просто откликнитесь, я вам ТЗ с доступами для оценки вышлю. P.S. Студии и посредники не нужны, ...
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Имеется:
1) txt файл -список файлов для удаления, который необходимо очистить по признаку наличия слова "старт" в строке, и в тех строках где есть слово старт - все что до него является именем файла. сохранить список
2)в папке с файлами провести поиск по каждому имени файла из 1 пункта, а именно поиск в содержимом doc и pdf файлов, и если в doc или pdf файле встречается имя из п.1 более 5 раз - удалить этот файл. поиск рекурсивный (по папкам внутри пути)
3)чтобы получить 5 звезд отзыв еще в отдельный txt файл залогировать список удаленных файлов.
Платформа windows 10 / android (на ваше усмотрение)
оплата 1000руб на сбер /хоумкредит.
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