Написать скрипт

Имеется:

1) txt файл -список файлов для удаления, который необходимо очистить по признаку наличия слова "старт" в строке, и в тех строках где есть слово старт - все что до него является именем файла. сохранить список

2)в папке с файлами провести поиск по каждому имени файла из 1 пункта, а именно поиск в содержимом doc и pdf файлов, и если в doc или pdf файле встречается имя из п.1 более 5 раз - удалить этот файл. поиск рекурсивный (по папкам внутри пути)

3)чтобы получить 5 звезд отзыв еще в отдельный txt файл залогировать список удаленных файлов.

Платформа windows 10 / android (на ваше усмотрение)

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