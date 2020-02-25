Maxsobolev

Максим Соболев Maxsobolev

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

➶Middle Front-End Developer

Skills:

  • html/css,scss
  • js
  • type script
  • ReactJs
  • next.js (SSR)
  • node.Js
  • wp
  • angular
  • strapi
  • php
  • mysql, graphql

➶Постоянно на связи!

Быстро отвечаю в Telegram: +79657514079 (пишите с пометкой "WB")

Вы можете найти мою страничку в ВК - https://vk.com/ssobolevmax﻿

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSAngularSCSSNode.jsNext.jsReact.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$5
10 баллов
4 года назад
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быстро. приятный в общении
Рекомендую заказчика, оплата мгновенная)
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