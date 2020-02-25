➶Middle Front-End Developer
Skills:
- html/css,scss
- js
- type script
- ReactJs
- next.js (SSR)
- node.Js
- wp
- angular
- strapi
- php
- mysql, graphql
➶Постоянно на связи!
Быстро отвечаю в Telegram: +79657514079 (пишите с пометкой "WB")
Вы можете найти мою страничку в ВК - https://vk.com/ssobolevmax
Я против войны в Украине!
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
быстро. приятный в общении
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика, оплата мгновенная)