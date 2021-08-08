Сайт отеля "Ровадос"

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн разработан самостоятельно, конечный результат представлен с учетом правок заказчика.
"Натянуто" на CMS Wordpress, все элементы сайта редактируются и свободно добавляются.
Установлен домен, SSL сертификат, настроен хостинг, оптимизирована загрузка сайта.
Верстка полностью адаптивная, с использованием современной HTML семантики.