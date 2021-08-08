Сайт отеля "Ровадос"

Дизайн разработан самостоятельно, конечный результат представлен с учетом правок заказчика.

"Натянуто" на CMS Wordpress, все элементы сайта редактируются и свободно добавляются.

Установлен домен, SSL сертификат, настроен хостинг, оптимизирована загрузка сайта.

Верстка полностью адаптивная, с использованием современной HTML семантики.