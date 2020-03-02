Устранение ошибок WordPress, программирование.

От вас нужно: Понимание принципов ООП и MVC Стек технологий: PHP7, Mysql, JS, JQuery, HTML5, CSS3, Codeigniter, GIT Если все выше есть - просто откликнитесь, я вам ТЗ с доступами для оценки вышлю. P.S. Студии и посредники не нужны, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Устранить ошибки:
2 критические проблемы
REST API выдал ошибку
Производительность
REST API ? один из способов коммуникации WordPress и других приложений с сервером. К примеру, экран редактора блоков использует его для отображения и сохранения ваших записей и страниц.
Запрос к REST API неудачен из-за ошибки.
Ошибка: [] cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
Ваш сайт не смог выполнить петлевой запрос
Производительность
Петлевые запросы используются для запуска запланированных заданий, а также используются встроенным редактором кода плагинов и тем для проверки корректности кода.
Петлевой запрос к вашему сайту не удался. Возможности, зависящие от его работоспособности, не могут работать так, как должны.
Ошибка: [] cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
- Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна платежная система банка (с банком определимся), методом card to card + бота телеграм. Функционал: 1. Покупателя при нажатии кнопки Оплатить, перебрасывает на оплату. 2. После перекидывание на оплату, ему требуется ввести данные карты. 3. После ввода, его перебросит ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет. Есть интернет-магазин на OpenCart: https://opt-e.ru/ Нужно внести следующие доработки на него: 1) Необходимо устранить ошибки валидации. Предупреждения устранять не обязательно. https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fopt-e.ru%2F Скорость и оптимизация сайта должны быть в зеленой зоне по тесту Гугл как для стационарных, так ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день На сайте [url=http://sillankzma.temp.swtest.ru/]http://sillankzma.temp.swtest.ru[/url] (опенкарт 3) нужно: • добавить возможность подбора трактора в мобильной версии, как на garden-shop.ru/ (форма из нескольких шагов с отправкой заявки) • сделать вывод товаров в 2 колонки на мобильной версии Интересует бюджетный вариант, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Переделать сайт на MODX evo из одностраничника в многостраничныйЗакрыт4 года назад
Всем здравствуйте. Стоит задача сделать удобный сайт с раскрасками, но для этого не особо хочется связываться с созданием отдельной CMS. На странице с загруженными картинками в публикацию, должен быть удобный слайдер, а также кнопки "скачать" и "распечатать". ...Завершен4 года назад
Есть новостно-статейный сайт, необходимо сделать для страниц со статьями и новостями амр версию (страниц 40тыс) указывайте в заявки сроки и цену телеграм или скайп для связиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать скрипт для построения sitemap.xml на основе базы данных MODX. Существующий сайт построен на доработанном движке MODX с расширенной структурой базы. Sitemap должен отображать правильные даты изменения всех страниц. Необходимо для всех типов страниц отслеживать даты ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Вот еще задачи по сайту, оцените пожалуйста по стоимости и срокам: 1) Чтобы привлекать пользователя купить ВИП, отправлять на емайл сообщение при истечении его срока ВИП (к примеру за 1 час до истечения срока), чтобы он ...Завершен4 года назад
- $5
Сайт: [url=https://ortho-ural.ru/]https://ortho-ural.ru/[/url] Последовательность должна быть следующая: [list][*][url=https://ortho-ural.ru/about/]О нас[/url][*][url=https://ortho-ural.ru/akcii/]К[/url]аталог[*][url=https://ortho-ural.ru/optovikam_1/]А[/url]кции[*]Доставка[*]Отзывы[*][url=https://ortho-ural.ru/novosti/]Новости[/url][*][url=https://ortho-ural.ru/otzyvy/]С[/url]отрудничество[*][url=https://ortho-ural.ru/kak_zakazat/]Контакты[/url][*][url=https://ortho-ural.ru/rasprodazha/]Распродажа С[/url]сылку Статьи убрать в футер[/list]Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад