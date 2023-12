Устранение ошибок WordPress, программирование.

Устранить ошибки:

2 критические проблемы

REST API выдал ошибку

Производительность

REST API ? один из способов коммуникации WordPress и других приложений с сервером. К примеру, экран редактора блоков использует его для отображения и сохранения ваших записей и страниц.

Запрос к REST API неудачен из-за ошибки.

Ошибка: [] cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received

Ваш сайт не смог выполнить петлевой запрос

Производительность

Петлевые запросы используются для запуска запланированных заданий, а также используются встроенным редактором кода плагинов и тем для проверки корректности кода.

Петлевой запрос к вашему сайту не удался. Возможности, зависящие от его работоспособности, не могут работать так, как должны.

Ошибка: [] cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received