Импорт товаров на WP из .csv/xml

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок238 просмотров
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Необходимо каждый день обновлять список товаров в магазине на wp из .csv/xml файла. Возможно этот плагин подойдёт: https://ru.wordpress.org/plugins/woocommerce-xml-csv-product-import/ или https://www.wpallimport.com/

4 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
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