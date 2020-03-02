Требуется разработка расширения для Google Chrome

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Требуется разработка расширения для Google Chrome. Есть готовый продукт, требуется создать аналогичное расширение.Присылайте свои кейсы

Нужно https://chrome.google.com/webstore/detail/asos-helper-tools-price-c/khdffphpgkfkhnieloingcfkkboioada?hl=ru что то подобное, есть бот рабочий на питоне, нужно этот парсер вставить в хром

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 часов назад
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