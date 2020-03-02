Поправить систему оплаты на сайте.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка163 просмотра
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Сайт продает электронные товары(ключи, ссылки)

Принемал оплату в тенге через платежную систему allpay.kz, не используя оф. API

После изменений на сайте перестала работать оплата, авторизация сменилась...

Кто сможет исправить?

4 года назад
hmaobot
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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