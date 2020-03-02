Специалист по Laravel+Vue на постоянку

Есть бот на питоне логика которого на 95% реализована, нужно реализовать оставшиеся 5%. Архитектуру и т.п. переделывать не нужно, нужно кое-что поправить в самой лоигике + подкрутить GUI + прикрутить защиту от декомпиляции + прикрутить ...