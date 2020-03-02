Доработка сайта на Framework Candiru 9.08

Имеется модуль интеграции с woocommerce [url=https://github.com/leon-mbs/zstore/blob/dev/www/app/modules/wc/items.php]https://github.com/leon-mbs/zstore/blob/dev/www/app/modules/wc/items.php[/url] В функции exportOnSubmit($sender) выполняется экспорт товаров в магазин. При этом не экспортируется количество и цена. это надо исправить Так же требует реализации обновление цен и количество в магазине уже существующего товара ...