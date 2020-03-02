Интегрировать форму оплаты на сайт WordPress

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки178 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо интегрировать на сайт с движком WordPress платежную систему.

Что нужно:

Сделать форму с возможностью ввода произвольной суммы посетителем сайта с

кнопкой оплаты, при клике на которую, передаются все необходимые

параметры оплаты (включая эту сумму) для платежной системы на страницу

оплаты.

- Ссылку на документацию внедрения формы оплаты с параметрами скину.

- Срок 1 день (желательно в ближайшие несколько ча сов)

- Оплата 1000 руб

WordPress
4 года назад
guest_15831649137062
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HeSh
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$20
1 день
WMZ
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