Заменить текущий фильтр (поиск) товаров на новый (другой) - WORDPRESS

Есть большая проблема с поиском, используем woocomerce, но к сожалению модуль поиска очень плохо работает, то есть долго подгружается, фильтрует и так далее

можно посмотреть вот тут

https://guestpost.top/services-guest-posting

[email protected]

Temp123

Задача - заменить этот поиск на какой то другой который будет дружить с вукомерсом, ну и поменять расположение фильтров

слева фильтры списками блоками (категориями)

справа поиск - карточки товара тоже желательно большими - более подробную информацию дам дополнительно.

Бюджет планируемый, обсуждается.

ну и на будущее хотелось бы найти разработчика что мог поддерживать и допиливать задачи