Заменить текущий фильтр (поиск) товаров на новый (другой) - WORDPRESS

$100
Веб-программированиеЗавершен3 заявки227 просмотров
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Есть большая проблема с поиском, используем woocomerce, но к сожалению модуль поиска очень плохо работает, то есть долго подгружается, фильтрует и так далее 

можно посмотреть вот тут 

https://guestpost.top/services-guest-posting

[email protected]

Temp123

Задача - заменить этот поиск на какой то другой который  будет дружить с вукомерсом, ну и поменять расположение фильтров 

слева фильтры списками блоками (категориями) 

справа поиск - карточки товара тоже желательно большими - более подробную информацию дам дополнительно.

Бюджет планируемый, обсуждается. 

ну и на будущее хотелось бы найти разработчика что мог поддерживать и допиливать задачи 

WordPress
4 года назад
lynch_d
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
viktor1432
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$150
3 дня
Спасибо большое за работу, все ок, все сделано вовремя!
Отличный заказчик.Всё ровно.Продолжаем работать.
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