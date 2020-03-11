Приветствую вас друзья, требуется ответственный человек для выполнения заказа, а именно разработка телеграмм бота. Функционал простенький, бот портфолио, где клиент будет видеть информацию у бота, описание услуг, портфолио работ, так же требуется админка у бота. ...
Заменить текущий фильтр (поиск) товаров на новый (другой) - WORDPRESS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть большая проблема с поиском, используем woocomerce, но к сожалению модуль поиска очень плохо работает, то есть долго подгружается, фильтрует и так далее
можно посмотреть вот тут
https://guestpost.top/services-guest-posting
Temp123
Задача - заменить этот поиск на какой то другой который будет дружить с вукомерсом, ну и поменять расположение фильтров
слева фильтры списками блоками (категориями)
справа поиск - карточки товара тоже желательно большими - более подробную информацию дам дополнительно.
Бюджет планируемый, обсуждается.
ну и на будущее хотелось бы найти разработчика что мог поддерживать и допиливать задачи
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