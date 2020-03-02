Телеграм бот

Приветствую вас друзья, требуется ответственный человек для выполнения заказа, а именно разработка телеграмм бота. Функционал простенький, бот портфолио, где клиент будет видеть информацию у бота, описание услуг, портфолио работ, так же требуется админка у бота. Полная информацию при личной беседе. Пишите свои сроки и стоимость. Функционал не большой повторюсь.