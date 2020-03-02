Телеграм бот

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок274 просмотра
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Приветствую вас друзья, требуется ответственный человек для выполнения заказа, а именно разработка телеграмм бота. Функционал простенький, бот портфолио, где клиент будет видеть информацию у бота, описание услуг, портфолио работ, так же требуется админка у бота. Полная информацию при личной беседе. Пишите свои сроки и стоимость. Функционал не большой повторюсь. 

4 года назад
maxshmit1
Максим 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад