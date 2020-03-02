Есть сайт на html – модули стандартные, портфолио, услуги, команда И так далее. Надо посадить на wordpress движок.
Нужно разработать алгоритм сервиса продвижения аккаунта в TikTok
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем програмиста который разработает алгоритм по продвижению аккаунтов в TikTok. Уже существуют такие сервисы как https://tokker.ru/ с которых можно скопировать весь функционал, если вы понимаете как это сделать чтобы все корректно работало.Оплата только на результат. Все выполняете у себя на локалке - мы проверяем - если все хорошо работает мы Вам деньги, вы нам проект.
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