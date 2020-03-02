Сайт на html посадить на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок196 просмотров
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Есть сайт на html – модули стандартные, портфолио, услуги, команда И так далее. Надо посадить на wordpress движок.

WordPressHTML
4 года назад
gaevanataliya
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад