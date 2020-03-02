Парсер балансов, платежей

$380
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки246 просмотров
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Необходимо реализовать автоматизацию проверки баланса и истории платежей сим карт операторов. Т.к. API данных операторов нет в свободном доступе, необходимо реализовать автоматизацию методом парсинга через авторизацию в их личных кабинетах:

4 года назад
oligleo
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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