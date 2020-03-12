Скачать сайт

Есть сайт. Нужно полностью его скачать в офлайн версию. Структуру исходную желательно сохранить в виде html файлов или как ваши знания или софт позволяет. Главное чтоб сделать полный офлайн клон.

Если задание будет выполнено быстро и качественно то будет и другое сдельное предложение.

Сайт скину в личку