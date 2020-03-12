Скачать сайт

Веб-программированиеЗавершен12 заявок280 просмотров
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Есть сайт. Нужно полностью его скачать в офлайн версию. Структуру исходную желательно сохранить в виде html файлов или как ваши знания или софт позволяет. Главное чтоб сделать полный офлайн клон. 

Если задание будет выполнено быстро и качественно то будет и другое сдельное предложение.

Сайт скину в личку

4 года назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Inviseble_Demon
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$38
2 дня
WMZ
Работа выполнена хорошо. Будем и дальше сотрудничать
К сожалению был занят, не смог оставить отзыв сразу. Сотрудничество прошло гладко, своевременная оплата. Буду рад повторному сотрудничеству.