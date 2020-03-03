Установить платежную систему Сбербанка

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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По сайту на Yii sushitime42.ru необходимо внести следующие изменения:

1. Установить платежную систему Сбербанка (тестовые доступы уже есть)

2. Доработать страницу оформления заказа согласно заданию в pdf-файле.

4 года назад
matiii
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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