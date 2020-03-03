Требуется предложить CRM систему и внедрить ее для учета в сети детских клубов (продажи, отмечания, бухгалтерия, зарплаты, аналитика и т.д.). Подробное ТЗ получит выбранный исполнитель.От кандидатов требуется опыт внедрения подходящих систем, выбирать будем после личного диалога ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По сайту на Yii sushitime42.ru необходимо внести следующие изменения:
1. Установить платежную систему Сбербанка (тестовые доступы уже есть)
2. Доработать страницу оформления заказа согласно заданию в pdf-файле.
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