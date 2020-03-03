Создание анимации SVG и интерактива

Есть большая проблема с поиском, используем woocomerce, но к сожалению модуль поиска очень плохо работает, то есть долго подгружается, фильтрует и так далее можно посмотреть вот тут https://guestpost.top/services-guest-posting [email protected] Temp123 [b]Задача [/b]- заменить этот поиск на какой то другой который ...