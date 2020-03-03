1c bitrix. Магазин.

Требуется выполнить интеграцию ВК и ФБ с веб-приложением, в части получения данных из форм сбора заявок из ВК и ФБ. Собственно приложение java, javascript(jquery, ajax), sql(postgres). Договорные отношения приветствуются.
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