Увеличить скорость загрузки сайта

Нужно сделать редизайн двух существующих сайтов интернет-магазинов и перейти на движок Wordpress. Используем премиум-шаблон Xstore: [url=https://xstore.8theme.com/preview-new/]https://xstore.8theme.com/preview-new/[/url] и еще один сайт, уже сделанный на этом шаблоне, поддерживать и дорабатывать. Если всё ок, то потом будет нужна поддержка и доработка ...