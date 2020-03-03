Увеличить скорость загрузки сайта

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок262 просмотра
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Сайт – pwall.ru

Показатели на google page speed разняться на мобилке – 25-35%, на десктоп – 50-70%.

При запуске сайта эти показатели были на уровне 70 и 90 % соответсвенно.

Наш разработчик сайта не может эту проблему решить (не берем в расчет размер загруженных фото/картинок).

4 года назад
kostyrkostepan
30 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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