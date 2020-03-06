Разработка сайта на популярной CMS. Кастомизация плагинов!

Ищу фулстэк разработчика из Украины для создания сайта "под ключ" на ПОПУЛЯРНОЙ CMS (WordPress,...). Ищу для длительного сотрудничества, потребуется дальнейшая поддержка и развитие сайта.

Необходимо кастомизировать плагины, т.е. писать код! Функционал нестандартный.

Условия:

1. Без предоплаты. Оплата частями после выполнения какой-либо части работ (разбиваем на задачи, согласовываем последовательность, делаете, тестирую и оплачиваю). На старте могу купить плагины/модули, которые нужны и ускорят процесс.

2. Только с портфолио. Предложения не из Украины не рассматриваю, простите, не хочу лишних заморочек с платежами.

3. Дополнительный бонус: % от дохода проекта. Подписываем договор о намерении.

ТЗ тут:

https://docs.google.com/document/d/1U5eWTWkR_RTluVp24-MVndmoQSM4dynfhdp35S0xRQ4/edit?usp=sharing