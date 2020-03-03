Нужен разработчик лендинга для транспортной компании

необходимо настроить встраивание роликов с нескольких площадок: при добавлении видеозаписи на свой канал [url=https://www.freelancer.com.ru/users/l.php?url=http:%2F%2Fprntscr.com%2Fr4i5tx&sig=ac40ac16b13d30a6f35318f62d9e15eeeab4da79da636b0dedb13e347b4403e5]prntscr.com/r4i5tx [/url] внедрить возможность указать несколько ссылок-исходников. также настроить авто-проверку доступности видео, и при блокировке видео на одном из каналов, на нашем сайте видео должно ...
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