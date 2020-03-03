Скрипт для aegisub на Lua, Perl, Ruby

Ищу фулстэк разработчика из Украины для создания сайта "под ключ" на ПОПУЛЯРНОЙ CMS (WordPress,...). Ищу для длительного сотрудничества, потребуется дальнейшая поддержка и развитие сайта. Необходимо кастомизировать плагины, т.е. писать код! Функционал нестандартный. Условия: 1. Без предоплаты. Оплата частями после ...
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Нужна разработка скрипта для aegisub 3.3.0
Официальная документация гласит
The main "featured" language is Lua 5.1 but Perl and Ruby engines are also available
Мне же главное, чтобы стабильно работало
Описание:
Разбить выбранный субтитр покадрово, как можно ровнее согласовав текст
Например
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные вещ{\3c&H62528D&}и
Если текст разбивается на 6 строк:
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все об
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыде
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ны
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные в
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные вещ{\3c&H62528D&}и
Если текст разбивается на 2 строки:
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыд
{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные вещ{\3c&H62528D&}и
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