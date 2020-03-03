Скрипт для aegisub на Lua, Perl, Ruby

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка400 просмотров
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Нужна разработка скрипта для aegisub 3.3.0 

Официальная документация гласит

The main "featured" language is Lua 5.1 but Perl and Ruby engines are also available

Мне же главное, чтобы стабильно работало

Описание:

Разбить выбранный субтитр покадрово, как можно ровнее согласовав текст

Например

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные вещ{\3c&H62528D&}и

Если текст разбивается на 6 строк:

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все об

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыде

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ны

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные в

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные вещ{\3c&H62528D&}и

Если текст разбивается на 2 строки:

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыд

{\ytsome(0,0)}{\pos(960,1000)}{\fad(0,265)}Все обыден{\c&H5657C3&\1a&H18&}ные вещ{\3c&H62528D&}и

Perl
4 года назад
guest_15832597896802
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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