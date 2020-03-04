Запустить скрипт JQuery в админке WordPress

Ищу фулстэк разработчика из Украины для создания сайта "под ключ" на ПОПУЛЯРНОЙ CMS (WordPress,...). Ищу для длительного сотрудничества, потребуется дальнейшая поддержка и развитие сайта. Необходимо кастомизировать плагины, т.е. писать код! Функционал нестандартный. Условия: 1. Без предоплаты. Оплата частями после ...
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Мне нужно запустить работу функций скрипта в кастомайзере темы на Вордпресс, сама тема имеет админку которая динамически подгружает свои элементы в конструктор страниц.
Скрипт уже подключен к админке, но функции не запускаются потому что не подвешены события на нужные элементы.
Задача разобраться с этим и найти решение.
Нужен специалист с хорошим пониманием логики работы javascript и навыками реализации нетривиальных решений.
Для работы предоставлю доступ к тестовому сайту и ФТП.
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