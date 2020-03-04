Запустить скрипт JQuery в админке WordPress

Мне нужно запустить работу функций скрипта в кастомайзере темы на Вордпресс, сама тема имеет админку которая динамически подгружает свои элементы в конструктор страниц.

Скрипт уже подключен к админке, но функции не запускаются потому что не подвешены события на нужные элементы.

Задача разобраться с этим и найти решение.

Нужен специалист с хорошим пониманием логики работы javascript и навыками реализации нетривиальных решений.

Для работы предоставлю доступ к тестовому сайту и ФТП.