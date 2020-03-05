Ajax динамическая загрузка в div

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Линк http://hdonline.cc/movies/the-gold-rush/. При клике на Server1 вдолжен загружаться iframe. Вместо этого загружается сама страница.
Пример как должно быть https://m4ufree.fyi/movies/the-gold-rush/
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