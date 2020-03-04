Правки ИМ на оpencart 2.3.0.2

Здравствуйте. Нужно ускорить загрузку форума (ПК версия мин. от 90-95%, мобильная версия от 70%). Проверяю вот здесь https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. На данный момент мобильная 44%, ПК 83%
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть интернет магазин unison24.ru оpencart 2.3.0.2
Существует куча опций. В основном это размер. Часть их отсортированы, часть в сортировке имеет значение ноль. Соответственно на товарах выводятся сначала нулевые значения потом отсортированные. Хочется все их отсортировать. Вот тут возникает проблема: как только я назначаю значение для сортировки опции и сохраняю. Сначала показывает, что все в порядке. После выхода в меню и возврата опять в эту опцию значение вновь становится нулевым.
Скриншот кривой последовательности прилагаю http://skrinshoter.ru/s/040320/bzwq9niy
Значение сортировки не меняется(не сохраняется) http://skrinshoter.ru/s/040320/xngdIU1F?a
Задача стоить исправить эту проблему.
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