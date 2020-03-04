Скринер Акций

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок206 просмотров
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Необходимо сделать аналог скринера акций как здесь https://finviz.com/map.ashx?t=sec по S&P500. От вас цена и сроки. Делали ли что то подобное

4 года назад
boikoanatoliy
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад