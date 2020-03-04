Нужно интегрировать балансы Google Adwords на php по api
Разработать и обновить главную страницу сайта, сделать ее современной
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить необходимые боксы.
Пример желаемого результата, в виде схемы, во вложении.
1. Шапка готова.
2. В слайдер необходимо по верх картинок добавить текстыописания картинок ( 3-5 слов) на каждый слайд, но с появлением в разных частях
картинки.
3. Следующий бокс - "Наши преимущества или почемувыбирают именно нас"
В виде текста с номерами как на примере. Показываются первыетри (основные) слева вкладка "показать все"
4. Блок о компании. Картинки - текст. Картинки можнонаплывами либо мини слайды. Три раздела:
- Производство (Цех, станки)
- Продукция-изготовление (Комплектующие и упаковка)
- Готовый Товар (Картинки собранных изделий)
5. Лицензии и сертификаты на продукцию.
6. Каруселька наших клиентов.
7. Подвал с контактными данными, основными разделами ииконками соц сетей
Ссылка на сайт: https://gresson.ru/
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
В опенкарте нужно вывести на главной странице ниже тега H1 блок из 12 блоков с фото и категориями в них при наведении курсора подкатегории и ссылки на товары. http://prntscr.com/r8ahqm желательно как тут http://prntscr.com/rbhax3 красивее. Ссылки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужен человек с опытом работы Socket.IO/websockets/Node.js Задача, прикрутить в CRM на yii2 групповой чат между зарегистрированными ранее юзерами (по аналогии групп в WhatsApp), чат юзера 1 на 1 с юзером из группы "сотрудник", "сотрудника" с "сотрудником". Предпочтительно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Создаю цель нажатия на кнопку, но цель не отображается в аналитике. Нужна помощь!Закрыт4 года назад
Необходимо разработать чат бота для общения с юзерами на дополнительном канале тех поддержки. Наш проект про дающие игровые автоматы https://twow.ru/slotsmoney/top-win-slots на сайтах казино. Нужно внести в чат бот много информации по нашему сервису, сделать FAQ по которому ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
Написать скрипт, который будет создавать видеозвонок на сайте. Т.е. когда клиент заходит на сайт, он сразу в маленьком окошке будет видеть нашего оператора. Ниже будет чат в котором он сможет задать свой вопрос. Либо он может ...Закрыт4 года назад
Нужно: 1. спарсить 10000 сайтов у кого есть обратный звонок без капчи. 2. автоматом оставить заявки в этих сайтах на обратный звонок Напишите сразу цены и срокиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт на WP. Вот ссылка на сайт: kitaika.com.ua Сейчас там реализовано, что доставка считается по 1-му выделенному району города (Google maps). Клиент просит доработать этот модуль, поэтому сняли видео, где все это описано. Вышлю в ЛС. ВАЖНО: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть интернет магазин unison24.ru оpencart 2.3.0.2 Существует куча опций. В основном это размер. Часть их отсортированы, часть в сортировке имеет значение ноль. Соответственно на товарах выводятся сначала нулевые значения потом отсортированные. Хочется все их отсортировать. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно помочь в реализации. Задача: есть 2 сайта, нужно сделать перенос пользователей и групп пользователей со старого сайта на новый. Таблицы созданы и их структура одинаковые на обоих сайтах. Загвоздка в том что на новом сайте ...Закрыт4 года назад