Разработать и обновить главную страницу сайта, сделать ее современной

Добавить необходимые боксы.

Пример желаемого результата, в виде схемы, во вложении.

1. Шапка готова.

2. В слайдер необходимо по верх картинок добавить текстыописания картинок ( 3-5 слов) на каждый слайд, но с появлением в разных частях

картинки.

3. Следующий бокс - "Наши преимущества или почемувыбирают именно нас"

В виде текста с номерами как на примере. Показываются первыетри (основные) слева вкладка "показать все"

4. Блок о компании. Картинки - текст. Картинки можнонаплывами либо мини слайды. Три раздела:

- Производство (Цех, станки)

- Продукция-изготовление (Комплектующие и упаковка)

- Готовый Товар (Картинки собранных изделий)

5. Лицензии и сертификаты на продукцию.

6. Каруселька наших клиентов.

7. Подвал с контактными данными, основными разделами ииконками соц сетей

Ссылка на сайт: https://gresson.ru/