Настроить цели для Google Analytics

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Создаю цель нажатия на кнопку, но цель не отображается в аналитике. Нужна помощь!

4 года назад
guest_15720229361399
Россия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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