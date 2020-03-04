Сделать блоки с категориями и подкатегориями на главной в опенкарте

В опенкарте нужно вывести на главной странице ниже тега H1 блок из 12 блоков с фото и категориями в них при наведении курсора подкатегории и ссылки на товары. http://prntscr.com/r8ahqm желательно как тут http://prntscr.com/rbhax3 красивее.

Ссылки на сайты примеры как сделано у других пришлю.

Нужно сделать возможность самому выбирать, какие категории выводить в этом блоке и какие подкатегории и ссылки на товары выводить в этих блоках. С возможностью самому прописывать названия для категорий, подкатегорий и ссылок на товары.