Парсер доменных имен с сайтами на Drupal

Требуется собрать доменные имена на сайтах сделанных на Drupal (версия не имеет значения).

Интересуют только зоны: .com, .net, .org, .us, .es, .gov, .biz, .pro, .co.uk, .eu, .org.uk, .co, .company, .store, .tech, .shop, .estate, .miami

и любые доменные сочетания типа .fl.us, .ny.us (то-есть по штатам США, любые значения до .us).

С сайта по возможности нужно спарсить телефон и email.

Количество сайтов – 1000 на первый раз.

Дублирующиеся домены – исключать (всяческие http, https, www и проч. – не учитываем как разные сайты).

Выходной файл: CSV.