Доработка сайта и дальнейшее развитие. Laravel

Необходимо сделать возможность пересылать письма внутри интерфейса AMOcrm и возможность загрузить/выгрузить несколько прикрепленных файлов за один раз.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Laravel 5.5.39
Сервер на Ubuntu 16.04
Стек; git ,laravel, vue, redis, mysql
Кратко: сервис забирает набор услуг через API, проводит наценку в % или фиксированно, выставляет у себя в каталоге. Клиенты вводят данные для заказа, данные передаются через API партнерам, после чего забирается результат заказа. Часть услуг в ручном режиме, те заказы обрабатываются не API, а менеджером.
Требуется:
1. Проверить сайт на уязвимости, особенно формы внутри панели.
2. Откорректировать работу с API. Новые сервисы, которые отдаются через API появляются с 0 ценами в списке заказа. После клика - обновляются - видимо кэшируется где-то. Сделать раздел новые сервисы, куда помещать все новые услуги до прохождения модерации, ввести коэффициент наценки по дефолту.
Массовый заказ поправить. Возможно поменять механизм обработки заказов и взаимодействия с API.
3. Добавить интерфейс работы с платежными методами и сами методы, отобразить настройки в интерфейсе.
4. Доработать интерфейс, вывести доп. информацию, статистику. Сделать возможность блокировать клиентов и блэклист ip адресов.
5. На стороне сервиса используется rest API, однако большинство сайтов используют другое, надо сделать так, чтобы они могли работать с сервисом в формате из API. Те сервис должен уметь работать в форматах стороннего API.
*если этот пункт вызывает затруднения, но Вы можете сделать остальное, то мы можем сделать это сами.
Для начала хватит, работы много, детали после 1 этапа. Все условия обсуждаются, все предложения рассматриваются, инициатива не наказуема.
Работы много по этому и другим проектам.
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