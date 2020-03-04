Доработка сайта и дальнейшее развитие. Laravel

Сайт на Laravel 5.5.39

Сервер на Ubuntu 16.04

Стек; git ,laravel, vue, redis, mysql

Кратко: сервис забирает набор услуг через API, проводит наценку в % или фиксированно, выставляет у себя в каталоге. Клиенты вводят данные для заказа, данные передаются через API партнерам, после чего забирается результат заказа. Часть услуг в ручном режиме, те заказы обрабатываются не API, а менеджером.

Требуется:

1. Проверить сайт на уязвимости, особенно формы внутри панели.

2. Откорректировать работу с API. Новые сервисы, которые отдаются через API появляются с 0 ценами в списке заказа. После клика - обновляются - видимо кэшируется где-то. Сделать раздел новые сервисы, куда помещать все новые услуги до прохождения модерации, ввести коэффициент наценки по дефолту.

Массовый заказ поправить. Возможно поменять механизм обработки заказов и взаимодействия с API.

3. Добавить интерфейс работы с платежными методами и сами методы, отобразить настройки в интерфейсе.

4. Доработать интерфейс, вывести доп. информацию, статистику. Сделать возможность блокировать клиентов и блэклист ip адресов.

5. На стороне сервиса используется rest API, однако большинство сайтов используют другое, надо сделать так, чтобы они могли работать с сервисом в формате из API. Те сервис должен уметь работать в форматах стороннего API.

*если этот пункт вызывает затруднения, но Вы можете сделать остальное, то мы можем сделать это сами.

Для начала хватит, работы много, детали после 1 этапа. Все условия обсуждаются, все предложения рассматриваются, инициатива не наказуема.

Работы много по этому и другим проектам.